Bu hafta altı film vizyonda: ‘Hayalimdeki Düğün’de aşk, aksiyon ve Jennifer Lopez var

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli altı film vizyona girdi. Yılın son haftasında ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Josh Duhamel’in başrolleri paylaştığı ve içerisinde bolca aşk ile aksiyon barındıran komedi filmi ‘Hayalimdeki Düğün’ beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Hayalimdeki Düğün

Hayalimdeki Düğün

Yönetmen koltuğuna Jason Moore’un oturduğu, Jennifer Lopez, Josh Duhamel ve Lenny Kravitz’in başrolleri paylaştığı ve içerisinde bolca aşk ile aksiyon barındıran komedi filmi ‘Hayalimdeki Düğün’ korsan bir grup tarafından düğünleri basılan bir çiftin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Filmde gelin rolünde olan Jennifer Lopez, müstakbel kocasıyla birlikte düğününü basan adamlardan kurtulmaya çalışıyor.

Lanetli Göl

Lanetli Göl

Christina Ricci, Santino Barnard ve Don Durrell’in başrollerde yer aldığı ‘Lanetli Göl’, korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Chris Sivertson’un yönetmenliğini üstlendiği film, şiddete meyilli eski kocasından kaçan Laura ve yedi yaşındaki oğlu Cody’nin hikayesini anlatıyor. Laura, oğlu Cody ile birlikte göl kenarındaki cennet gibi bir çiftlik evine taşınıyor ve yeni bir hayata alışmaya çalışıyor. Ancak anneyi ve oğlu burada korkunç zamanlar bekliyor.

Dikkat Köpek Var

Dikkat Köpek Var

Yönetmenliğini Ece İşbilen Dağ ve Deniz Cem Dağ’ın birlikte yaptığı yerli aile komedisi ‘Dikkat Köpek Var’, emniyetin en gözde ve yükselişteki polislerinden biri olan Murat’ın hikâyesini anlatıyor. Murat, en sıkı dostu olan köpek Bal ile suçluları kovalarken günün birinde ünlü suç lideri Gölge’nin de peşine düşüyor.

Ali Çevlik

Ali Çevlik

Mamut Baldemir’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Erkan Bektaş’ın başrolde olduğu yerli dram filmi ‘Ali Çevlik’, eski bir boks şampiyonu ve antrenör olan Sinan Cevahir’in, Bingöl’den bir şampiyon çıkartma macerasını işliyor.

Paris’e gitmek üzere olan Sinan, kulüp başkanının aldığı ani bir kararla Bingöl’e gidiyor. Kulübün Bingöl şubesinin atıl bir durumda olduğu gören Sinan, buradan bir şampiyon çıkması için Ali Çevlik’i yetiştirmeye başlıyor.

Şeker Kız ve Arkadaşları Macera Adasında

Şeker Kız ve Arkadaşları Macera Adasında

Tarsila do Amaral’ın çalışmasından esinlenilerek yapılmış bir animasyon filmi ‘Şeker Kız ve Arkadaşları Macera Adasında’ annesi için inanılmaz bir yolculuğa çıkan sekiz yaşındaki Şeker Kız’ın hikâyesini anlatıyor.

Filmde dişi bir tırtıl tarafından Şeker Kız’ın annesinin anıları çalınıyor. Eğer anılar gece yarısına kadar geri getirilemezse, sonsuza kadar tırtılın anıları olarak kalacaktır. Bu duruma asla müsaade etmek istemeyen Şeker Kız, arkadaşlarıyla birlikte heyecanlı bir maceraya atılıyor.

Orman

Orman

Mohsen Rabiei’nin hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliği yaptığı yerli korku filmi ‘Orman’, Dilara ve Yusuf’un hikâyesiyle başlıyor. Dilara ve Yusuf yaylada olduğunu düşündükleri bir hazineyi ararken Dilara kayboluyor. Kaybolduğu sırada bir cin tarafından bedeni ele geçirilen Dilara, bulunduğunda hocaya götürülüyor. Hoca başka cinlerin yardımıyla Dilara’yı kurtarmış olsa da cinin yapacağı şeyler henüz bitmemiştir.