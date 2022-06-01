Bu festivalde ‘yeni’ bir şey yok: Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm festivali başlıyor

Upcycle İstanbul Art and Design Festivali, atıklara ikinci şansı vermek için ileri dönüşüm hareketini başlatıyor.

Festivalde ileri dönüşümle üretilmiş tasarımlar satılacak

4-5 Haziran’da yapılacak festivalin amacı, ileri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinç oluşturmak, atıkların değerlendirilerek tekrar kullanıma kazandırılabileceğini sanat ve tasarım aracılığıyla göstermek ve çevresel faydalarına dikkat çekmek.

Sahne ve enstrümanlar atık malzemeden yapıldı

‘Eskiye değer katan dönüşüm’ sloganını kullanan festivalde, Bilal Yılmaz, Ilgın Seymen, Alper Aydın, Murat Fesih Avcıbaşı, Gamze Eskinazi, Yasemin Sayınsoy gibi sanatçıların, ileri dönüşüm kavramından ilham alarak atıklardan dönüştürdüğü eserler sergilenecek.

Standlarını Tetra Pak’ın sıkıştırılmış karton içecek atıklarından imal ettiği festivalde çeşitli ürünler Upcycle Bazaar’da satılacak.

Fungistanbul sahnede Fotoğraflar: Gazhane

Piknik Works’ten Oğul Öztunç’un tasarladığı Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm sahnesinde performans sanatçısı Gülhatun Yıldırım çıkacak. Atık malzemelerden enstrümanlarla müzik yapan Fungistanbul konseri ve çeşitli etkinlikler yer alacak.