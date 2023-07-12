Bu da Ronaldo’nun yatırımı: Chrono24 hissedarı oldu

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, çevrimiçi lüks saat satış platformu Chrono24’ün hissedarı oldu.

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Chrono24’te eski ve yeni lüks saatler satışa sunuluyor. Almanya merkezli şirketin değeri 2021’de 1 milyar doların üstüne çıktı. O zamandan bu yana da yükseliş sürüyor.

Danışmanlık firması Deloitte’e göre, ikinci el saat pazarı 2030’a kadar yüzde 75 büyüyecek ve 39,6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak. Başka bir hesaplamaya göreyse ikinci el saat gelirleri, 2033’de yeni saat satışlarını geçebilir.

Hızlı yükseliş, bu alana yatırım yapan zenginlerin sayısını da artırıyor. Milyonlarca dolarlık saat koleksiyonuyla tanınan Ronaldo da bunlardan birisi oldu.

Ronaldo’nun şirketteki payının ‘önemli miktar’ olduğu belirtilse de tam oran açıklanmadı.