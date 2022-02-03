Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bu da burun maskesi!

Salgınla birlikte iki yıldır hayatımıza giren maske kullanımında henüz ağız ve burun kapalı olacak biçimde gerektiği gibi takmak toplumda yerleşmemişken yeni bir maske türedi: Kosk.

Fotoğraf: Twitter

Güney Kore’de satılmaya başlayan maskeler yalnızca burnu kapatacak şekilde takılıyor. Adını Korece burun anlamına gelen ‘ko‘ ile ‘mask‘ (maske) kelimlerinin birleşiminden alan bu icat yiyip içerken burunlarını kapatmak isteyenler için üretilmiş.


Atman isimli şirketin piyasaya sürdüğü maskeler ağzı kısmı çıkarılarak yalnızca burun maskesi olarak kullanılabilecek biçimde iki parçadan oluşuyor.

Kosk sosyal medyada bazı kullancılar tarafından saçmalık olarak yorumlansa da corona virüsünün vücuda girmesinin en kolay yolunun burun olduğunu gösteren bazı araştırmalar nedeniyle burun maskesi fikri o kadar da saçma olmayabilir.

Burun maskesiyle ilgili görüşü sorulan Avustralya’daki Deakin Üniversitesi Epidemiyoloji Başkanı Prof. Catherine Bennett “Garip bir fikir olmakla birlikte hiç yoktan iyidir. Muhtemelen bulaş açısından çok az bir fark yaratır” dedi.

Meksika’daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı: Yeme içmede işe yarıyor

SON HABERLER

İnsanlara kalp naklinde kullanmak için domuz yetiştirilecek

Alman bilim insanları, bu yıl içinde dünyanın ilk domuzdan insana kalp naklinde kullanılan hayvanının daha basit bir modelinden yola çıkarak, insanlara kalp bağışçısı işlevi görecek, genetiği değiştirilmiş domuzlar yetiştirmeyi planlıyor.

İpin ucu kaçınca tüm illerde dolar hesapları sert yükseldi: Kilis hariç

Dolarda geçen yılın son çeyreğinde hükümetin ipin ucunu kaçırmasıyla hesaplarda hızlı bir yükseliş yaşandı. 2021’in son çeyreğinde Türkiye genelinde dolar hesaplarında artış görülmeyen bir il bulunmazken, Hakkari en fazla dolara rağbet gösteren şehir olarak öne çıkıyor. Dolara en az ilgi ise Kilis’te.