Bu da burun maskesi!

Salgınla birlikte iki yıldır hayatımıza giren maske kullanımında henüz ağız ve burun kapalı olacak biçimde gerektiği gibi takmak toplumda yerleşmemişken yeni bir maske türedi: Kosk.

Fotoğraf: Twitter

Güney Kore’de satılmaya başlayan maskeler yalnızca burnu kapatacak şekilde takılıyor. Adını Korece burun anlamına gelen ‘ko‘ ile ‘mask‘ (maske) kelimlerinin birleşiminden alan bu icat yiyip içerken burunlarını kapatmak isteyenler için üretilmiş.

Atman isimli şirketin piyasaya sürdüğü maskeler ağzı kısmı çıkarılarak yalnızca burun maskesi olarak kullanılabilecek biçimde iki parçadan oluşuyor.

Kosk sosyal medyada bazı kullancılar tarafından saçmalık olarak yorumlansa da corona virüsünün vücuda girmesinin en kolay yolunun burun olduğunu gösteren bazı araştırmalar nedeniyle burun maskesi fikri o kadar da saçma olmayabilir.

Burun maskesiyle ilgili görüşü sorulan Avustralya’daki Deakin Üniversitesi Epidemiyoloji Başkanı Prof. Catherine Bennett “Garip bir fikir olmakla birlikte hiç yoktan iyidir. Muhtemelen bulaş açısından çok az bir fark yaratır” dedi.