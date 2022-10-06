Bu da Belarus’un ‘enflasyonla mücadele’si: Zamlar yasaklandı

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, ‘fahiş’ enflasyonla mücadele için tüketici fiyatlarının artırılmasını yasakladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre, Lukaşenko “Bugünden itibaren fiyat artırmak yasak. Yasaklandı!” dedi.

Lukaşenko “Bu yasak bugünden itibaren, yarın değil, bugün başlıyor. Böylece bugün bile fiyatlar artırılamayacak” dedi.

Belarus’da 2022 enflasyonunun yüzde 19 olması bekleniyor.

Freedom House tarafından özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alan Belarus’un cumhurbaşkanı Lukaşenko, ‘Avrupa’daki son diktatör’ olarak tanımlanıyor. Ülke, demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.

9 Ağustos 2020’deki seçimleri şaibeli bir şekilde kazanan Lukaşenko da kendini ‘diktatör’ olarak tanımlamıştı: “Ben bir diktatörüm, demokrasiyi anlamakta zorlanıyorum.”