Bu araştırma kel erkeklerin canını sıkabilir

Bruce Willis çekciliğine sahip değilseniz ya da Prens William gibi kraliyet ailesinin ferdi olan bir kel erkek değilseniz yeni bir araştırma kadınlardan yana daha az şanslı olabileceğinizi gösteriyor.

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Kanada’daki St Mary’s Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma kadınların, saçlı olanlara kıyasla beyaz kel erkekleri daha az çekici ve başarılı bulduğunu gösterdi.

Evolutionary Psychological Science dergisinde yayınlanan araştırma için 120 kadına aynı erkeklerin saçlı ve saçsız fotoğrafları gösterilerek kişiliği ve özellikleri üzerine yorum yapması istendi..

Kel adam fotoğrafları gösterilen kadınlar bu erkeklerin daha az başarılı ve daha az arkadaş canlısı olduğu yorumunu yaptı.

Özellikle genç kadınların kel erkekleri büyük ölçüde daha az çekici bulduğu görüldü.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Maryanne Fisher “Beyaz erkeklerin saçları döküldüğünde nasıl algılandığı endişe verici. Kel olmak insanların kariyer başarılarından çekiciliğine ve kişiliğine her türlü bakış açısını etkiliyor” dedi.

Araştırmada aynı durumun siyah erkekler için geçerli olmadığı, kelliğin onları daha az çekici kılmadığı görüldü.