BTS’in yıldızı ‘yoksul köylerin ressamı’nı zengin etti

Kore’nin yükselen ressamlarından Joung Young-Ju, ülkenin yoksul köylerini anlattığı resimleriyle tanınıyor. Hikayesi eserleri kadar dokunaklı.

Hayali resim eğitimi aldığı Paris’te kalıp ressam olmaktı. Ama 1998’de ülkesini vuran ekonomik kriz şartları değiştirdi, Kore’ye dönmek zorunda kaldı. On yıl boyunca sanatçı olmanın zorluklarını yaşadı. Kendini başarısız hissetti, parasız kaldı. Hatta, “yaşamanın ne anlamı var ki” diye düşündü.

Joung Young-Ju

Yoksulluk onu rahatlattı

Derken Kore’nin fakir dağ köylerini resmetmeye başladı. Eksik kiremitlerin yamalarla kapatıldığı çatılar, çatlamış beton duvarlar, paslı kapılar… Bu yoksul evlerin onda uyandırdığı nostaljik duygularla rahatladı, resme devam etti.

Allkpop’un haberine göre, bugün Kore’nin en çok ilgi gören ressamlarından olan Joung Young-Ju’nun kariyeri, ünlü k-pop grubu BTS’nin yıldızı RM’nin, bir resmini 2020 yılında almasıyla değişti. Resimleri ve hikayesi ilgi odağı oldu. Geçen yıl Mayıs ayında en büyük sanat fuarlarından biri olan Hong Kong’daki Art Basel’de tüm resimleri satıldı.

BTS’den RM resimlerin duyulmasında etkili oldu

Köyler hayali, duygular gerçek

52 yaşındaki Joung Young-Ju, resimlerinde hayali köyleri resmetse de çocukluğunda yaşadığı Busan’daki yamaç köylerine atıfta bulunduğunu söylüyor. Young-Ju’nun sanatının bir başka özelliği de, resimleri, kesip tuvale yapıştırdığı Kore pirinç kağıdı Hanji üzerine yapması.