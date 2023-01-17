BTS’nin yıldızı Jimin, Dior’un yeni global marka elçisi oldu

Dünyanın en popüler K-pop grubu BTS’nin yedi yıldızından biri olan Jimin, lüks markayı global düzeyde temsil edecek.

Dior’un Instagram hesabından duyurduğu haber, lüks markaların Uzakdoğu ülkelerine, özellikle de Güney Kore’ye ve kültürüne ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

Daha önce BTS grubu için sahne kıyafetleri tasarlayan Dior, bu ortaklığın şarkıcıyla olan dostluklarını ‘sağlamlaştırdığını‘ belirtti. Tam adı Park Ji-min olan Jimin’in ‘Dior’un zamansız ruhunu ve benzersizliğini’ temsil ettiği söylendi.

Dior’un bu hamleyle, yılda kişi başına ortalama 325 dolarla dünyada kişisel lükse en çok para harcayan ülke olan Kore’de varlığını güçlendireceği söyleniyor.

LVMH çatısı altındaki Dior’un Güney Kore’de, yedisi Seul’ün lüks Gangnam semtinde olmak üzere, 20’den fazla mağazası bulunuyor.

Markanın sahibi Bernard Arnault’un kızı Delphine Arnault, önümüzdeki aydan itibaren Dior’un yeni CEO’su ve başkanı olacak.