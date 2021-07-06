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Yaramazlara biraz batar!

Bruce Springsteen’in binici kızı Olimpiyat takımına seçildi

ABD’li rock yıldızı Bruce Springsteen ve şarkıcı ve söz yazardı Patti Scialfa’nın kızı Jessica Springsteen (29), Tokyo Olimpiyatları’nda ülkeyi temsil edecek binicilik takımına seçildi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatları, 23 Temmuz’da Japonya’nın başkenti Tokyo’da başlayacak, 8 Ağustos’ta sona erecek.


Engel atlamada mücadele edecek takımın parçası olmaktan gurur ve büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Jessica Springsteen dünya sıralamasında 27’nci.

Sprigsteen, 2019 yılında CNN Internetional’a verdiği röportajda, “Atınızla uyum yarıştan yarışa değişebilir. Ayrıca bazı atlara biner binmez onlarla anlaşırsınız bazılarında ise biraz süre alır. O zaman sabırlı olmanız şart” demişti.

Springsteen’in yer aldığı takım 6-7 Ağustos’ta yarışacak.

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