Bruce Springsteen dede oldu

ABD’li rock efsanesi Bruce Springsteen (72) dede oldu.
Torun haberini Sprignsteen’in eşi Patti Scialfa duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Scialfa, itfaiyeci olan küçük oğulları Sam’in kızı olduğunu açıkladı.
Bebeğe ‘Lily Harper’ adını verdiklerinini belirten babaannesi, bir de fotoğrafını paylaştı.
İlk torunlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten ve torunundan ‘Jersey kızı’ diye bahseden Scialfa’nın paylaşımının ardından takipçilerden tebrik mesajı yağdı.
Gitarist Tom Morello ve oyuncular Mickey Sumner ile Larsen Thompson ilk tebrik edenler arasındaydı.