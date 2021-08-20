Britney Spears hakkında darp soruşturması

ABD’li pop yıldızı Britney Spears hakkında darp suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Şarkıcı 2007 yılında yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle vasiliğini üstlenen babasıyla anlaşmazlıktan sonra şimdi de darp iddiasıya gündemde.
The Guardian’nın haberine göre evinde çalışan bir kişinin şikayette bulunması üzerine polisler Spears’i ziyaret etti.
Kaliforniya Ventura polis şefliği, incelemenin ardından durumu savcılığa bildirdi ve şarkıcı hakkında soruşturma başlatıldı.
Spears’ın avukatı Matthew Rosengart da durumun medya tarafından büyütüldüğünü, herhangi bir darp ve yaralama olmadığını, soruşturmanın derhal kapatılması gerektiğini söyledi.