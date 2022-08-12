Britanya’nın güney, orta ve doğu bölgelerinde kuraklık ilan edildi

Üç bölgede resmi kuraklık ilan edilen Britanya’da Aşağı Avon, Bristol Avon isimleriyle de bilinen, ülkenin önemli su kaynaklarından yaklaşık 120 kilometrelik Avon Nehri’nin pek çok noktasında suyunun neredeyse tamamen kurumaya yüz tuttuğu görüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre ülkenin güneydoğu yamaçlarından başlayıp ve Gloucestershire, Wiltshire ve Somerset bölgelerinden geçen nehrin güzergahı üzerinde Clifton ve Bristol’da birçok noktada nehrin suyu neredeyse kurumak üzere.

Nehrin yatağı üzerindeki çamur izlerine dikkatle bakıldığında, nehrin eski debisinin çok büyük bir kısmını kaybettiği, yer yer nehir yatağının ortaya çıktığı gözlemlendi.

Hafta başında da başkent Londra’dan geçen ünlü Thames Nehri’nin Gloucestershire’daki kaynağının kuraklık kriziyle karşı karşıya olduğu kayıtlara geçmişti.

Britanya hükümeti ise bugün ülkenin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini duyurdu.

Ülkenin Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’nın açıklamasında son 50 yılın en kurak yazının yaşanıyor olması nedeniyle ülkenin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Britanya’nın 14 bölgesinden sekizinde kuraklık yaşandığı belirtilirken bu bölgelerin Devon ve Cornwall, Solent ve Güney Downs, Kent ve Güney Londra, Herts and Kuzey Londra, Doğu Anglia, Thames, Lincolnshire, Northamptonshire, Batı Midlands olduğu bildirildi.

‘Hortum yasağı’ genişliyor

Su dağıtım şirketi Yorkshire Water, 26 Ağustos’tan itibaren ‘hortum yasağı’ olarak bilinen suyun kısıtlı kullanımının uygulanmasına başlanacağını bildirdi.

Britanya’nın en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos’ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra’da hortum yasağını (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.

Ülkede içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex’teki müşterileri için 12 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek ‘hortum’ ve ‘sulama’ yasağını açıklayan ikinci tedarikçi oldu.