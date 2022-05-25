Britanya’dan rakamlar: Genç kadınların yüzde 11’i kendini lezbiyen, biseksüel ya da diğer olarak tanımlıyor

Britanya’da resmi rakamlara göre her 10 kadında birden fazla kişi kendisini lezbiyen, biseksüel veya diğer olarak tanımlıyor.

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Bu 2 milyondan fazla kadının kendisini heteroseksüel dışında bir kimlikle tanımladığı anlamına geliyor.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre 16-24 yaş aralığındaki kadınların yüzde 11,4’ü lezbiyen, biseksüel veya diğeri. Araştırmanın başladığı 2014’ten bu yana ilk kez bu oran yüzde 10’un üzerine çıktı.

2014’te kendini böyle tanımlayan genç kadınların oranı yalnızca 3,1’di. Kısa sürede artan bu grupta çoğunluğu yüzde 7,6 ile biseksüeller oluşturuyor.

Ancak bu oran 24 yaş üstü grupta dikkat çekici şekilde düşerek yüzde 2’ye kadar iniyor. 34 yaş üstü grupta ise yüzde 1’in de altına düşüyor.

Haberi aktaran Guardian rakamların, 16 yaş üstünde cinsel kimlikle ilgili açılmanın giderek arttığının göstergesi olduğunu yazdı.