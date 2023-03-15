Britanya’da tarihi grev: Yüz binlerce çalışan iş bıraktı

Britanya’da geçen yıl farklı sektörlerde başlayan grev dalgası, bugün yüz binlerce öğretmen, akademisyen, memur, doktor ve metro çalışanının da katılımıyla büyüdü.

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Sendikalar Konfederasyonu (TUC), greve yaklaşık 500 bin kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. BBC Türkçe’nin sendikadan aktardığına göre Britanya’da 10 yıldan uzun süredir bu ölçekte bir grev düzenlenmedi.

Başkent Londra’da bugün metro seferleri yapılmıyor. Ülke genelindeki okulların çoğunda öğretmenler grevde ancak Eğitim Bakanlığı, müdürler aksini söylemediği sürece ebeveynlere çocuklarını okula göndermelerini tavsiye ediyor.

100’den fazla devlet dairesinde çalışan 150 bine yakın memur ücret, emekli maaşı, iş güvenliği ve işten çıkarma koşulları nedeniyle grevde.

Gazeteciler de katılıyor

Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) üyesi olup İngiltere genelinde BBC için çalışanlar da BBC’nin yerel radyolarda kesintiye gitme planları konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle 24 saatlik greve gidiyor. İngiltere genelindeki greve yaklaşık 1000 gazetecinin katılması bekleniyor.

Eğitim Bakanı Gillian Keegan, grevler durdurulursa, ‘masa etrafında toplanarak öğretmenlerin maaşı ve diğer konular hakkında ciddi görüşmeler yapmaya’ istekli olduğunu söyledi.