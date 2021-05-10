Britanya’da sinema, müze, tiyatro ve stadlar yeniden açılıyor

Britanya’da, 17 Mayıs’tan itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılacağı, restoran ve barların ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’daki basın toplantısında, hükümetin Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı dört aşamalı yol haritasının üçüncü aşamasına 17 Mayıs’tan sonra geçileceğini açıkladı.

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Buna göre açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda altı kişiye kadar toplanılabilecek; düğünlere de 30’a kadar kişinin katılımı serbest olacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açılacağı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek.

Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek.

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Orta öğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verilecek, üniversite öğrencileri haftada iki kez test olmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

Futbol müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribündeki yerini alabilecek, daha düşük kapasiteli açık hava spor müsabakalarında bu sayı 4 binle, kapalı spor salonlarında ise 1000’le sınırlı kalacak.