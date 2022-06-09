Britanya’da sigara satın alabilme yaşında kademeli yükseltme gündemde

Britanya’da sigara satın alabilme yaşının her sene bir yaş yükseltilmesi gündemde.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede tütün ürünleri satın alabilme yaşı 2007’de 16’dan 18’e çıkarılmıştı.

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid’in, çocuklar için çalışan yardım kuruluşu Barnardo’s’un eski üst düzey yöneticisi Javed Khan’dan sigara kullanımının azaltılmasına ilişkin talep ettiği raporda, sigara satın alabilme yaşının her yıl kademeli olarak artırılması önerisi gündeme geldi. Bu sayede 2030’a kadar sigara içerenlerin oranının yüzde 5’in altına düşürülmesi hedefleniyor.

Raporda, hükümete, ülke genelinde tütün bulunabilirliğini sınırlandırmak için tüm çevrimiçi tütün ürünleri satışını yasaklaması ve süpermarketlerin satışlarını durdurması çağrısında bulunuldu.

‘Hükümet cesur olmalı’

Javed Khan, “Şimdi sigara içmeyi mümkün olduğunca zorlaştırmamız, sigarayı bırakmanın mümkün olduğu kadar kolay olması ve dumansız bir nesil için yol açmamız gerekiyor” dedi; hükümetin cesur olması gerektiğinin gelecek nesilleri ölümcül üründen korumak için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

Sigara paketlerinin çekiciliğini azaltmak için paketlerle ilgili yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğine değinildi, sigaranın bırakılmasını teşvik için kitle iletişim kampanyası önerildi.

Öneriye sıcak bakan Javid’in, Khan’ın raporunda yer alan önerileri diğer bakanlarla değerlendireceği bildirildi. BBC’ye göre bakanların bugünkü koşullarda öneriye onay vermesi zor.

Birleşik Krallık’ta -İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda- 7 milyon kişi sigara içiyor.