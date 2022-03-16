Danimarka 2010’dan sonra doğanlara sigarayı yasaklamayı planlıyor

Danimarka’da gelecek nesillerin sigarasız bir hayatı olmasını garantilemek için 2010’dan sonra doğanlara ömür boyu sigara ve nikotin ürünlerinin satışının yasaklanması gündemde.

Gazetecilere konuşan sağlık bakanı Magnus Heunicke “2010 ve sonrasında doğan kişilerin hiç sigaraya başlamamasını ya da nikotin ürünleri kullanmamasını umuyoruz. Gerekirse bu nesile yaş limitini giderek yükselterek söz konusu ürünlerin satışını yasaklamaya hazırız” dedi.

Mevcut yasalara göre Danimarka’da sigara ve elektronik sigara satın almak için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. Sağlık bakanlığının verilerine göre 15-29 yaş aralığındakilerin yüzde 31’i sigara içiyor.

5,8 milyon nüfuslu ülkede sigara içmek kanserin başlıca nedeni ve yılda 13 bin 600 ölümden sorumlu.

Danimarka Kanser Derneği’nin anketine göre toplumun yüzde 64’ü hükümetin bu planını destekliyor ve destekleyenlerin yüzde 67’si 18-34 yaş aralığında.

Yeni Zelanda’da da bu yıl çıkması planlanan bir yasayla 2008’den sonra doğan herkesin ömür boyu sigara alması yasaklanacak.