Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni Zelanda gelecek nesil için sigarayı tamamen yasaklayacak

Yeni Zelanda’da tütün kullanımında dünyanın en sıkı önlemlerinden birini hayata geçirerek gelecek nesilde sigarayı yasaklamayı planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Önümüzdeki yıl çıkması planlanan yasaya göre 2008’den sonra doğan herkesin ömür boyu sigara alması yasaklanacak.


Sağlık Bakanı Dr. Ayesha Verall, “Gençlerin sigara içmeye hiç başlamamasını garantilemek istiyoruz” dedi.

Yeni Zelanda 2025’e kadar ülkede sigara içenlerin oranını yüzde 5’e indirmeyi hedefliyor.

Şu an yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 13’ü sigara içiyor. Ancak bu oran yerli halk Maori nüfusunda çok daha yüksek; yüzde 31.

SON HABERLER

Telifte dijital çıkmaz: Milyonlar dinliyor ama müzik emekçileri kazanmıyor

Yeni yıla doğru dijital platformlar 2021 yılında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarsa beraberinde telif tartışmalarını getirdi. Zira müzik emekçileri özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle uzun süre işsiz kalmış ve maddi zorluk çekmişti.

Hangi Kılıçdaroğlu?

CHP’nin yıllardır AKP’nin başarısına da en çok hizmet eden, en hayati hatası, kendisini Atatürk’ün, Ecevit’in partisi zannederken, her seferinde Baykal’ın partisi olması.