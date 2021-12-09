Yeni Zelanda gelecek nesil için sigarayı tamamen yasaklayacak

Yeni Zelanda’da tütün kullanımında dünyanın en sıkı önlemlerinden birini hayata geçirerek gelecek nesilde sigarayı yasaklamayı planlıyor.
Önümüzdeki yıl çıkması planlanan yasaya göre 2008’den sonra doğan herkesin ömür boyu sigara alması yasaklanacak.
Sağlık Bakanı Dr. Ayesha Verall, “Gençlerin sigara içmeye hiç başlamamasını garantilemek istiyoruz” dedi.
Yeni Zelanda 2025’e kadar ülkede sigara içenlerin oranını yüzde 5’e indirmeyi hedefliyor.
Şu an yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 13’ü sigara içiyor. Ancak bu oran yerli halk Maori nüfusunda çok daha yüksek; yüzde 31.