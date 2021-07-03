Britanya’da mahkeme, trans kadınların, kadın cezaevinde kalmasını hukuka uygun buldu

Britanya’da yüksek mahkeme, trans kadınların, İngiltere ve Galler’deki kadın cezaevlerinde kalmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

BBC’nin haberine göre FDJ adlı kadın mahkum, hakkında cinsel saldırı suçundan hüküm bulunan trans bir mahkum tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürerek, Britanya Adalet Bakanlığı’nın uygulamasının yanlış olduğu iddiasıyla dava açtı.

Davayı gören yüksek mahkeme kararı yazılı olarak duyurdu.

Buna göre davacının avukatı, kadın cezaevlerinde bulunan trans kadınların diğerleri için yüksek risk anlamına geldiğini savundu; buna kanıt olaraksa trans kadınlar tarafından düzenlenen saldırıların sayısının diğer vakaların beş katı olduğu yönünde bir istatistiki gösterdi.

Yargıç ise bahsedilen istatistiklerin yanıltıcı olduğunu, az sayıda saldırıdan bahsedildiğini ve yeterince detay verilmediğini belirterek, tüm transların kadın cezaevlerine girmekten men edilmesinin, seçtikleri cinsiyette yaşama hakkını yok edeceğini ifade etti.

Britanya’da kendisini kadın olarak tanımlayan translar, cinsiyet tanıma belgesine sahipliğine ya da fiziksel dönüşüm geçirmiş olmalarına bakılmaksızın kadın cezaevlerine kalabiliyor. Adalet bakanlığı, bu politikanın transların kazanılmış haklarının korunmasını sağlayarak, onların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını koruma amacına hizmet ettiğini belirtiyor.

Yüksek mahkeme yargıcı, başvurucu FDJ’nin endişelerini anladığını belirtirken, ‘erkek cinsel organına sahip translarla birlikte yaşayan kadınların korku ve endişe yaşayabileceğini’ ifade etti. Buna rağmen kararda, trans kadın mahpusların da haklarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. Yargıç, trans kadınların, erkek cezaevinde kalmaları halinde daha büyük baskı göreceğini ifade etti.

Yüksek mahkemenin kararına dair Adalet Bakanlığı sitesinde ‘mahkemenin, mahkumların güvenliğini korumak için hassas şekilde korunan dengeyi doğru bulması olumlu bir gelişme’ görüşü paylaşıldı.

Karardan dolayı üzüntü duyduğunu açıklayan davacı FDJ ise “Transların cezaevlerinde onurlu bir şekilde yaşamalarını engelleyecek bir girişimde bulunmadım. Ancak cinsel saldırı geçmişi olanların güvenliğimizi riske atabileceğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.