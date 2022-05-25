Britanya’da lise öğrencilerinden üniformaların porno filmlerde yasaklanması için kampanya

Britanya’da bir grup lise öğrencisi okul üniformalarının seks shop’larda satılmasını ve porno filmlerde kullanılmasının yasaklanması için kampanya başlattı.

Fotoğraf: Ron Lach/Pexels

Kız öğrenciler hükümetin gerekli düzenlemeyi yapmasına yönelik başlattıkları dilekçeyle imza topluyor. Öğrenciler okul üniformalarının seks shop’larda satılması ve pornografik filmlerde kostüm olarak kullanılmasının çocukların cinsel olarak nesneleştirdiğine dikkat çekti.

Independent’a konuşan Cheshire bölgesindeki iki liseden öğrenciler sokakta üniformalarıyla yürürken 60’larında adamların cinsel tacizine maruz kaldıklarını anlattı.

Dilekçenin arkasındaki öğrencilerden 17 yaşındaki Hannah üniformasıyla eve yürürken çoğu zaman ıslıklarla, laf atmalarla ve kornalarla taciz edildiğini söyledi: “Benim ve çoğu kızın her hafta yaşadığımız bir şey oldu, sadece bizim okuldan değil. Bir kere tecavüzle bile tehdit edildim. Toplu taşımada arkadaşlarım erkeklerin ‘eteğin daha kısa olsaydı’ gibi laflarına maruz kalıyor. 13-14 yaşındakiler de 60’larının sonlarındaki erkekler de bunu yapıyor.”

Dilekçeyi imzaya açtıklarından beri bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu daha iyi anladığını ifade eden Hannah birçok yetişkin kadının üniforma giydikleri dönemde yaşadıklarını paylaştığını anlattı: “Meselenin yıllardır hiç değişmediğini gösteriyor. Bu kadınlar şimdi bizim annelerimiz. Benim üniformam kostüm değil. Eve yürürken, otobüsle okula giderken, eğitime erişimeye çalışırken bana insan gibi davranılmalı.”

Dilekçenin bir diğer mimarı Anna (17) ise çocukların cinsel nesne haline getirimesinin korkunç sonuçlarına dikkat çekti.

Üniformaların çocuklar tarafından giyilmesine rağmen seksi olarak görülmesi tehlikeli diyen Anna sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocukların giydiği üniformaların cinsel senaryolara eklenmesi erkeklerin bu üniformaları giyen çocukları taciz etmeye hakkı olduğunu düşünmesine yol açıyor. Dilekçemizin amacı çocukların cinsel nesne haline getirilmesinin normalleştirilmesiyle mücadele etmek.”

(Öğrencilerin ismi kimliklerini korumak adına değiştirilmiştir.)