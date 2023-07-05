Britanya’da ilk: Kadın teknik direktör, profesyonel bir erkek futbol takımını yönetecek

Britanya’da League Two ekiplerinden Forest Green Rovers, takımın teknik direktörlüğüne geçici olarak Hannah Dingley’i getirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Dingley, böylelikle ülkede profesyonel bir erkek takımını yöneten ilk kadın oldu.

Fotoğraf: Skynews

Forest Green Rovers dün, altı aydır teknik direktörlük görevinde olan Duncan Ferguson’un sözleşmesini feshetmişti.

Ferguson’un yerine getirilen 39 yaşındaki Dingley’se kulübün akademisini yönetiyordu. Dingley’in ilk karşılaşması bugün Melksham Town karşısındaki dostluk maçı olacak.

Dingley, gelişmeyle ilgili şunları söyledi: “Bu futbol için de heyecan verici. Bu kadar ilerici ve açık fikirli bir kulübe liderlik etme fırsatını bulduğum için minnettarım.”

League Two’nun adı ikinci lig anlamına gelse de bu lig, Britanya’daki futbol sisteminde Premier League, Championship ve League One’ın ardından gelen dördüncü klasman konumunda.