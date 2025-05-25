Britanya'da Batı Nil endişesi: 'Muhtemelen artacak'

Bir virolog, Batı Nil virüsünün Britanya’da ilk kez tespit edilmesinin ardından sivrisinek kaynaklı hastalıkların ‘muhtemelen’ artacağını söyledi. İngilizlere ‘sakin olmalarını’ tavsiye etti.

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BBC‘nin haberine göre Nottingham Üniversitesi Küresel Virüs Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof Jonathan Ball, Batı Nil virüsünün kuşlar ve sivrisinekler olmak üzere iki konakçısı olduğunu söyledi:

“Bazen bu virüs insanlara geçebilir ve hastalığa neden olabilir. Enfekte olan her 10 kişiden yaklaşık ikisi ateş ve benzeri hastalık belirtileri gösterebilir. Ancak bazen, enfekte olan yaklaşık 150 kişiden biri daha ciddi hastalık gösterebilir.

Bu, farkında olmamız gereken bir şey, muhtemelen bu tür vakalar giderek artacak. Bu virüslerin çoğunun -flavivirüsler olarak bilinir- sivrisineklerde dolaşan virüsler olduğu ve tropik bölgelerde yaygın oldukları bilinir.

Ancak küresel ısınma nedeniyle kuzeye doğru yayılma alanlarını genişletiyorlar.”

Profesöre göre virüsten korunmanın en iyi yolu örtünmek ve böcek ilacı kullanmak. Yani ‘ısırılmaktan kaçınmak.’