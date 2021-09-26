Britanya, TIR ve kamyon şoförü açığına çözüm için 5 bin geçici vize verecek

Britanya’da Noel yaklaşırken ülkedeki tedarik sorununa çözüm bulabilmek için yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanına üç ay süreli geçici vize verilecek.

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Britanya Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasıyla birlikte 10 bin 500 çalışan ekim itibarıyla yıl sonuna kadar geçici vize alabilecek.

Britanya Ticaret Odası ise söz konusu önlemlerin yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, benzin istasyonlarında oluşan kuyruğa ilişkin, “Bence önemli olan şu ki ülke içinde 6 rafineri ve 47 depolama tesisinde yakıt bol, ülke içinde yakıt sıkıntısı yok” ifadesini kullandı.

İnsanların arabalarının depolarını ihtiyaçları olduğunda doldurması durumunda kıtlığın oluşmayacağını söyleyen Shapps, şöyle devam etti: “Şu anda harekete geçiyoruz ancak şirketlerin yeni sürücüleri elinde tutması için çalışma koşullarının iyileşmeye devam etmesi ve hak edilen maaş artışlarının sürdürülmesi konusunda sektörlerin de üzerine düşeni yapması gerekir.”

Market raflarını boş bırakan tedarik sorunu

Britanya’da TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.

Başkent Londra’daki çeşitli marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.

Öte yandan, enerji şirketi BP ve Tesco Alliance’ın, ülkede ‘çok az sayıda’ petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.

İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkentteki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyor

AA’nın aktardığına göre ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulanın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri ‘sürücülerin emekli olması’, ‘Britanya’nın AB’den ayrılması’, ‘IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler’, ‘sürücülerin başka sektörleri seçmesi’, ‘düşük ücretler ve salgın’ olarak sıralanıyor.

Öte yandan, Britanya Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, ülkede toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.