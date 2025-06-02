Britanya, tarihindeki en sıcak ilkbaharı geçirdi

Britanya’da bu yıl ilkbahar mevsimi, kayıtlardaki en sıcak ve güneşli ilkbahar oldu.

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Meteoroloji Kurumu Met Office’in analizine göre 2025 ilkbaharı ülkede iklim rekorlarını beraberinde getirdi.

2025 ilkbaharı İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da 1884’ten bu yana ölçülen en sıcak ilkbahar oldu. Böylece geçen yıl kırılan rekor geride bırakıldı.

Martta artmaya başlayan sıcaklıklar, mevsimin genel seyrini belirledi. Sıcaklıklar normalin üzerine çıkarken yağışlar ciddi düzeyde azaldı.

Ayrıca 1910’dan beri ölçülen güneşlenme süresi kayıtlarına göre İngiltere en güneşli nisanı; İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daysa en güneşli ilkbahar görüldü.

2025 ilkbaharında ölçülen 9,5 derecelik ortalama sıcaklık uzun vadeli iklim ortalamasını da 1,4 derece aştı.

Sıcaklık artışı yalnızca karayla sınırlı kalmadı. Nisan ve mayısta Britanya sularında deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor kırdı. Bazı bölgelerde sıcaklık ortalamanın 4 derece üzerine çıkarak denizlerde sıcak hava dalgası etkisi yarattı.



