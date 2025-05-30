4 milyar insan, fazladan 30 gün aşırı sıcağa maruz kaldı

İnsan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle son bir yılda dünya nüfusunun yaklaşık yarısı, fazladan 30 gün aşırı sıcağa maruz kaldı.

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World Weather Attribution (WWA), Climate Central ve Kızılhaç İklim Merkezi’nin araştırması 2 Haziran ‘Sıcaklıkla Mücadele Günü’ öncesinde yayınlandı.

Araştırmaya göre fosil yakıtların kullanımı sıcak hava dalgalarını daha uzun süreli ve olası kılıyor. Bu tehdit, birçok ülkede hala yeterince ciddiye alınmıyor.

Daha uzun süren sıcak hava dalgaları nedeniyle yaklaşık 4 milyar kişi, 1 Mayıs 2024-1 Mayıs 2025 tarihlerinde yaşadıkları bölgede tarihsel değerlerin yüzde 90’ından daha yüksek sıcaklıklar gördü.

İklim değişikliği, 195 ülke ve bölgede aşırı sıcak günlerin sayısını en az iki katına çıkardı. Son bir yıldaki 67 büyük sıcak hava olayının tamamı, iklim değişikliği nedeniyle daha olası hale geldi.

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü’nden Friederike Otto, bulguların çok net bir uyarı sayılması gerektiğini belirtti.

Otto şunları söyledi: “Her yakılan petrol varili, her salınan karbondioksit tonu ve her artan dereceyle sıcak hava dalgaları daha fazla insanı etkileyecek. Ancak iyi haber şu ki, sıcak hava dalgalarının kötüleşmesini nasıl durduracağımızı biliyoruz. Enerji sistemlerimizi daha verimli ve fosil yakıt yerine yenilenebilir kaynaklara dayalı hale getirmeli, daha eşit ve dayanıklı toplumlar inşa etmeliyiz.”