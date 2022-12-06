Britanya Moda Ödülleri: Bella Hadid yılın modeli seçildi

Moda dünyasının prestijli ödülleri arasında sayılan Britanya Moda Ödülleri’nde ‘yılın modeli’ 2022 boyunca podyumlarda ve ekranlarda defalarca karşımıza çıkan 26 yaşındaki Bella Hadid seçildi.

Fotoğraflar: İnstagram

Royal Albert Hall’da moda ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla düzenlenen törende, endüstriye emek veren yaratıcılar kutlanırken, yıl boyunca bu alanda çalışan sanatçılar ve modeller ödüllendirildi.

Yılın tasarımcısı ödülüne ‘Pierpaolo Piccioli for Valentino’ layık görülürken, yılın modeli ödülü ise 26 yaşındaki Bella Hadid’e verildi.

Kariyerinde zirveye doğru tırmanan Hadid için 2022 yılı bir dönüm noktası oldu.

Ödül törenine katılamayan Bella’yı kırmızı halıda göremedik ama bütün bir yıl neler yaptığını ve onu başarıya götüren temel çalışmalarını sizler için derledik.

Yıl boyu defile, reklam, dergilerdeydi

Kendisi gibi model olan kardeşi Gigi Hadid ile Versace’nin 2022 İlkbahar/Yaz kampanyası çekimiyle yıla başlayan Hadid’e yıl boyu defilelerde, reklam panolarında ve dergi kapaklarında rastladık.

Sadece Şubat ayında 10 defilede yürüyen Hadid, Vivienne Westwood, Burberry, Givenchy, Ludovic de Saint Sernin, Ralph Lauren, Coperni, Isabel Marant, Sacai ve Andreas Kronthaler için podyumda boy gösterdi.

Ama bunlardan en çok konuşulanı ve yıla damga vuranı, Paris Moda Haftası’nda Coperni markası için ten rengi çamaşırlarıyla çıktığı podyumda sprey kumaşla giydirildiği anlar oldu.

Hadid’i yalnızca defilelerde değil Swarovski’nin kampanyası için mücevherlere bürünmüş halleriyle de gördük.

Öte yandan Vogue Amerika , Bella’yı Nisan 2022 kapağına taşıdı. Hadid buradaki röportajında depresyon, anksiyete ve Lyme hastalığı ile mücadelesinden ve podyum dışındaki hayatından bahsetti.