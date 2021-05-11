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Yaramazlara biraz batar!

Britanya, LGBTİ+ ‘dönüşüm terapisi’ni yasaklıyor

Britanya LGBTİ+ bireylere yönelik ‘dönüşüm terapisi’ni yasaklayacak; ‘tedavi’ye maruz kalanlara yardım sağlanacak.

Fotoğraf: Reuters

‘Dönüşüm terapisi’, LGBTİ+ bireylerin cinsel yönelimini veya cinsel kimliğini dönüştürmeyi amaçlayan uygulamaların genel ismi.

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Reuters’in aktardığına göre Başbakan Boris Johnson’ın partisi, eski başbakan Theresa May’in 2018’de ‘cinsel yönelimi veya cinsel kimliği değiştirmeyi veya bastırmayı amaçlayan prosedürü ortadan kaldırmaya’ söz vermesi nedeniyle baskı altındaydı.

Hükümetin açıklamasında, ‘zihinsel ve fiziksel zarara neden olabilecek bu iğrenç uygulamaları’ önlemek için tedbirler alınacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi: “Tıp uzmanlarının, dini liderlerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin insanlarla açık ve dürüst görüşmeler yapabilmelerini sağlayacağız.”

Ülkede 2017 senesindeki bir araştırmaya göre ‘dönüşüm terapileri’nin yarısından fazlası inanç örgütleri tarafından önerilmiş veya yürütülmüş.

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