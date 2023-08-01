Britanya, IŞİD’in Ezidi katliamlarını soykırım olarak tanıdı

Britanya, köktendinci terör örgütü IŞİD’in Suriye ve Kuzey Irak’ta Ezidilere yönelik katliamlarını soykırım olarak tanıdı.

Fotoğraf: AA

Açıklama Britanya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Ahmed’den geldi.

“Adalet ve hesap verilebilirlik, hayatları mahvolanlar için bir anahtardır. Bugün Ezidi halkına yönelik soykırım eylemlerinin işlendiğinin tarihi itirafını yaptık. Bu kararlılık, yalnızca onların alacakları tazminatı almalarını ve adalete erişebilmelerini sağlama taahhüdümüzü güçlendiriyor.”

Açıklamada Almanya’nın da ocakta benzer bir karar aldığı anımsatıldı.

IŞİD, 2014’te Ezidilerin yüzyıllardır yaşadığı Irak’ın kuzeybatısındaki Sincar (Şengal) bölgesini işgal etmişti. İşgal sırasında IŞİD’in öldürdüğü Ezidilerin sayısının 5 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

Binlerce Ezidi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalırken, IŞİD’in eline geçenler köleleştirilmiş, kadın ve çocuklara sistematik olarak tecavüz edilmişti. Yaklaşık 3 bin Ezidinin halen IŞİD’lilerin elinde ya da kayıp olduğu tahmin ediliyor.