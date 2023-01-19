Almanya IŞİD’in Ezidi katliamını soykırım olarak tanıdı

Almanya’da meclis Radikal İslamcı IŞİD’in Suriye ve Kuzey Irak’ta Ezidilere yönelik katliamlarını soykırım olarak tanıdı.

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Karar tasarısı, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den oluşan koalisyon hükümetiyle ana muhalefetteki Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) tarafından hazırlanmıştı. DW Türkçe’nin haberine göre tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

IŞİD, 2014’te Ezidilerin yüzyıllardır yaşadığı Irak’ın kuzeybatısındaki Sincar (Şengal) bölgesini işgal etmişti. İşgal sırasında IŞİD’in öldürdüğü Ezidilerin sayısının 5 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

Binlerce Ezidi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalırken, IŞİD’in eline geçenlerin bir kısmı köleleştirilmiş, kadın ve çocuklara sistematik olarak tecavüz edilmişti. Yaklaşık 3 bin Ezidinin halen IŞİD’lilerin elinde ya da kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Alman parlamentosunda bugün kabul edilen kararda “Alman Federal Meclisi IŞİD’in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçların mağdurları önünde eğilmektedir” dendi.

Meclisin IŞİD üyelerinin işlediği suçları ‘Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ndeki tanım uyarınca bir soykırım olarak’ tanıdığı belirtildi.