Britanya Başbakanı Rishi Sunak, yardım kolisi hazırladı

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, öğrencilerle birlikle Türkiye ve Suriye için yardım kolisi hazırladı.

Rishi Sunak (solda). (Fotoğraf: Twitter/Rishi Sunak)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler Türkiye 10 ili ve Suriye’nin kuzeyini derinden etkili. İki ülkedeki kayıplar 20 bini geçmişken, uluslararası kamuoyu bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve yardım yolluyor.

Bu ülkelerden birisi de Britanya.

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Twitter’dan paylaştığı videoda Türkiye ve Suriye için yardım kolisi hazırlarken görüntülendi.

Londra Üniversitesi’nde kurulan ve öğrenciler tarafından yönetilen yardım merkezine giden Sunak, burada öğrencilerle beraber koli hazırladı.

Öğrencilerin gayretini takdir eden Sunak giysi, battaniye, barınma ekipmanları ve gıda gibi ihtiyaçları paketlediklerini söyledi.

Bölgeden gelen görüntülerden dolayı dehşete düştüğünü belirten Sunak, “Buradan elimizden geleni yapmak hayati” dedi. Sunak, arama-kurtarma ekibi gönderdiklerini de ekledi.