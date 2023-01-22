Brezilya’da, Kongre baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle ordu komutanı görevden alındı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ulusal Kongre baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle Ordu Komutanı General Julio Cesar de Arruda’yı görevden aldı.

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Ulusal basında çıkan habere göre General Arruda’ya, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme baskını sırasında ‘acil’ ve ‘etkili önlemler’ almadığı suçlaması yapıldı.

Arruda’nın görevden alınma kararının Devlet Başkanı Lula tarafından verildiği bildirildi.

Arruda, eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun kararıyla 30 Aralık 2022’de ordu komutanı olarak atanmıştı.

Lula, 13 Ocak’taki açıklamasında, polis ve ordudan bazı kişilerin, Ulusal Kongre’yi basan Bolsonaro destekçileriyle işbirliği yaptığını söylemişti.

Brezilya’daki olaylar

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak’ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme’yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının 1800’e ulaştığı bildirilmişti.