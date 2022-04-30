Brezilya devlet başkanı, Leonardo DiCaprio’ya sardı: Tiranlığa karşıyım, seni affediyorum

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülkedeki gençlere oy verme çağrısında bulunan oyuncu ve çevre aktivisti Leonardo DiCaprio’ya ‘sardı.’

DiCaprio Twitter hesabından 2 Ekim’de yapılacak seçimlerde oy kullanmanın önemine vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Brezilya iklim değişikliği için çok mühim olan Amazon ve diğer ekosistemlere ev sahipliği yapıyor. Orada olanlar hepimiz için önemli. Gençlerin oy kullanması sağlıklı bir gezegen için değişime gitmenin anahtarıdır.”

Bolsonaro, hükümetinin çevre politikaları nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya. Bölgedeki ormansızlaşmanın hızlanmasına izin vermekle suçlanıyor.

Çevre koruma bütçesinde kesintiye giden Bolsonaro da oyuncuya sarkastik bir cevap verdi.

2019’da göreve başlayan aşırı sağcı lider DiCaprio’nun tweet’ini alıntılayarak şöyle yazdı: “Desteğin için teşekkürlerler Leo! Bütün Brezilyaların yaklaşan seçimlerde oy kullanması gerçekten çok önemli. İnsanlarımız egemenliğimizi sürdürenleri mi yoksa dış güçlerin çıkarına hizmet eden sahtekarları mı istediğine karar verecek. The Revenant’ta iyi iş çıkardın.”

DiCaprio’nun uzun yıllar aday olmasına rağmen bir türlü Oscar ödülü alamaması alay konusu olmuştu. Oyuncu sonunda 2015’te ‘The Revenant’la Oscar’ına kavuşmuştu.

Devlet başkanı devamında DiCaprio’nun başka bir paylaşımına da dokundurdu: “Bu arada Amazon’da 2019’da çıkan yangınlarla ilgili paylaştığın fotoğraf 2003’ten. Bizim ülkemizde bu tür hataları yapan Brezilya vatandaşlarını tutuklamak isteyenler var. Ama ben bu tiranlığa karşıyım. O yüzden seni affediyorum. Brezilya’dan kucak dolusu sevgiler.”

2019’da Bolsonaro, herhangi bir kanıt göstermeden Amazon yangınlarını Leonardo DiCaprio’nun finanse ettiğini iddia etmişti.