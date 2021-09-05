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Yaramazlara biraz batar!

Brezilya-Arjantin maçı, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerinin müdahalesiyle durdu

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Brezilya ve Arjantin arasındaki karşılaşma, yeşil sahalarda daha önce eşi yaşanmayan bir olay nedeniyle durduruldu.

Fotoğraf: Reuters

Maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra Arjantinli oyuncular, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerin sahaya girmeye çalışmasının ardından maçı yarıda bırakarak hakemle birlikte soyunma odasına yöneldi.


Ülke basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantin Milli Takımı’nın Premier Lig’de forma giyen oyuncuları Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia’nın Covid-19 tedbirleri kapsamında maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etti.

Maç öncesinde sorunun çözülmemesinin ardından yetkililerin, karşılaşma sırasında söz konusu oyuncuları karantinaya almak istemesi nedeniyle maçın yarıda kaldığı belirtildi.

AA’nın aktardığına göre Arjantin Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını duyurdu.

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