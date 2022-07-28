Breaking Bad Tayvan

Tayvan’da kaçak amfetamin üretim tesisini işleten dört kişiden biri akıllara Breaking Bad dizisini getirdi.

Fotoğraflar: Tayvan Adalet Bakanlığı

New York Post’un haberine göre, Tayvanlı yetkililer, büyük bir amfetamin fabrikasını işlettikleri iddiasıyla Tayvan’da tutuklanan dört kişiden birinin ABD’li bir İngilizce öğretmeni olduğunu açıkladı.

Tayvan Adalet Bakanlığı’na göre, olay yetkililerin daha önce narkotik üretmekten tutuklanan iki kişinin, Tayvan’ın güneydoğusundaki Taitung şehrinde yeni bir operasyon başlattıklarına dair bir ihbar almasıyla ortaya çıktı.

İddiaya göre adları Lo ve Chen olarak açıklanan iki kişi, sahip oldukları barı amfetamin üretim tesisine dönüştürmek için, Lin adını kullanan ABD’li öğretmeni işe aldı.

Böylelikle polisin şüphelenmesini engelleyecekleri düşündüler. Ancak operasyon öncesi araştırmada, Lin’in boş zamanlarında bar ile uyuşturucu yapma ekipmanının depolandığı depo arasında düzenli olarak gidip geldiği yaptığını tespit etti.

Ayrıca diğer suç ortaklarıyla birlikte uyuşturucu taşıdığı da belirlendi. Lo, Chen ve Lin ile Cheng adında başka bir şüpheli tutuklandı.

Polis 2,5 kilonun üzerinde amfetamin, 21 kilonun üzerinde bitmemiş amfetamin ve çok miktarda uyuşturucu üretim ekipmanı ve hammaddesi ele geçirdi.

Dünyada milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan Breaking Bad dizisi, kanser olduğunu öğrendikten sonra ailesine para bırakabilmek için eski öğrencisiyle birlikte uyuşturucu üretmeye başlayan bir kimya öğretmeninin hikayesini konu alıyor.