Brad Pitt, yaşlı ve kimsesiz kiracısından yıllarca kira almamış

Hollywood’ın yıldız oyuncularından Brad Pitt, yaşlı ve kimsesiz bir adamın yaklaşık 15 yıl boyunca evinde bedelsiz olarak oturmasına izin vermiş.

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1994’te satın aldığı ve hayatının önemli bir kısmını geçirdiği Los Angeles’taki evini 40 milyon dolara satmasıyla gündeme gelen oyuncunun komşusu ve meslektaşı Cassandra Peterson, Pitt’in komşularına bonkörlüğünü anlattı.

Pitt, eski karısı Angeline Jolie’yle birlikte yaşadığı ve çocuklarını büyüttüğü Los Angeles’taki malikanesini seneler içinde bitişiğindeki arsaları da alarak genişletmişti.

Peterson, People dergisine verdiği söyleşide, Pitt’in aldığı arsalar arasında 90’lı yaşlarının başındaki bir adama ait evin de bulunduğunu söyledi.

Peterson Pitt’in, karısını henüz kaybetmiş adamın milyon dolarlık malikanesinde senelerce kira ödemeden yaşamasına izin verdiğini söyledi: “Çok, çok nazikti. Karısı öldü ve John orada yaşadı. Brad’in ölene kadar hiçbir şey ödemeden orada yaşamasına izin verdiğini biliyorum. Komik olan şu ki John 105 yaşına kadar yaşadı.”

Peterson, aktörün komşuluk yılları boyunca kendisine karşı da her zaman nazik ve tatlı olduğunu da ekledi.