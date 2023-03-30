Brad Pitt, çocuklarını büyüttüğü evi sattı: ‘Daha küçük bir şey’ arıyor

Hollywood’un yıldız oyuncularından Brad Pitt, 1994’te satın aldığı ve hayatının önemli bir kısmını geçirdiği Los Angeles’taki evini 40 milyon dolara (yaklaşık 766 milyon lira) sattı.

Fotoğraf: People

59 yaşındaki Brad Pitt, yaklaşık 2 dönümlük arazi üzerinde yer alan ve zaman için yüzme havuzu, tenis kortu, buz pateni gibi eklemelerle genişleyen evde Angeline Jolie’yle birlikte yaşamış, çift çocuklarını burada büyütmüştü.

Ocak ayında evini satışa çıkaran ve ‘daha küçük bir şey’ baktığı öğrenilen Pitt’in evi 40 milyon dolara satıldı.

1.7 milyon dolara almıştı

People dergisine göre Brad Pitt, evi 1994 yılında meslektaşı Cassandra Peterson’dan 1.7 milyon dolara satın almıştı. Sonrasında bitişikteki arsaları da alarak evi eklemelerle büyütmüştü.