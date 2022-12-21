Brad Pitt ve Margot Robbie başrolde: Babylon filminden biri +18, iki ayrı fragman

Oscar ödüllü Damien Chazelle’nin; Brad Pitt, Margot Robbie ve Tobey Maguire gibi isimleri bir araya getirdiği yeni filmi ‘Babylon’dan iki ayrı fragman yayımlandı.

‘La La Land‘le en iyi yönetmen Oscar’ını 2017’de alan, ‘Whiplash‘ (2014), ‘First Man‘ (2018) gibi filmlere imza atan 37 yaşındaki Damien Chazelle, hem yazarlığını hem de yönetmenliğini üstlendiği filmde Hollywood’un görkemli 20’li yıllarını anlatıyor.

Bizi zamanda yolculuğa çıkaracak ve Hollywood’un ilk günlerine döndürecek olan Babylon’un oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Li Jun Li ve Tobey Maguire gibi yıldız isimler yer alıyor.

25 Aralık’ta ABD’deki belli sinemalarda, 6 Ocak’ta ülke genelinde, 20 Ocak’ta da Türkiye’de gösterilecek filmden yeni fragmanlar yayımlandı.

Filmin bazı sahnelerinde çıplaklık yer aldığı için yapım şirketi, iki ayrı fragman yayımlayarak birini +18 uyarısıyla paylaştı.