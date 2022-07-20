Brad Pitt ‘Hızlı Tren’le Avrupa’yı dolaşıyor

Ünlü yıldız ‘Bullet Train’ filminin tanıtımı için sıcakların kavurduğu Avrupa’yı turlarken Berlin durağında etek tercih etti.

Bullet Train Ağustos’ta dünya prömiyerini yapacak. Fotoğraf: Reuters

Brad Pitt gibi yakışıklı bir yıldızın sartoryal tercihleri her zaman ilgi çeker. Belki bu kez biraz daha fazla çekti. Pitt, Bullet Train’in Berlin ayağında pembe keten gömleğini kahverengi ketenden etek ceket takımla tamamladı.

Keten, Avrupa’yı kasıp kavuran sıcak havalar için doğru bir tercih, yazın serin tutuyor. Diz boyundaki asimetrik eteğin altına siyah bot giyen Pitt, bu seçimle baldırlarındaki dövmeleri de sergileme fırsatı buldu.

Filmin yönetmeni David Leitch bir dönem Pitt’in dublörlüğünü yapmıştı

Japonya’da geçen aksiyon macera filmi ‘Bullet Train’de Pitt, ‘Ladybug’ adlı bir suikastçıyı canlandırıyor. Filmin yönetmeni, bir zamanlar ünlü yıldızın dublörlüğünü yapan David Leitch.