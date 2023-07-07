Brad Pitt, Formula 1’de ‘yarışacak’

Hollywood’ın yıldız oyuncularından Brad Pitt, yeni filmi için Formula 1 koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Hafta sonu Britanya’da düzenlenecek ‘F1 Grand Prix’ yarışlarında Silvestone pistinde yarışacak.

Pitt, Joseph Kosinski’nin yönetmenliğini yaptığı, ‘Apex’ adlı filmde 30 yıl pistlerden uzak kaldıktan sonra yarışlara dönen ‘Sonny Hayes’ adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak.

Britanyalı şampiyon pilot Lewis Hamilton, film çekimleri sırasında Hollywood yıldızına yardım edecek.

Pitt, çekimler kapsamında cuma günkü antrenman turlarının arasında Mercedes tarafından özel olarak hazırlanmış bir Formula 2 aracını sürecek.

Özel efektlerle birlikte, filmde Pitt’in bu sezonki bir yarışta sahne alırken görüleceği tahmin ediliyor.

Bugüne kadarki motor sporları filmleri, gerçekçi olmadıkları nedeniyle eleştiriliyordu. Hamilton, filmin gerçek yarış dinamiklerinin kameraya olabildiğince yansımasına yardımcı olacak.

Hamilton, Pitt’le ABD’nin California eyaletindeki bir yarış pistinde vakit geçirdiğini ve ünlü yıldıza yarış arabası kullanmayı öğrettiğini de söyledi.

Opex’in çekimlerinin 2023 Formula 1 sezonu boyunca devam etmesi planlanıyor.