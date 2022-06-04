Bozkırda caz

Bu yıl 22’nci kez düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali 7 Haziran’da başlıyor.

Festivalde sahne alacak müzisyenlerden Tomas Hanzilek

11 Haziran’a kadar sürecek festivalde farklı ülkelerden müzisyenler sahne alacak, sergi ve söyleşiler yapılacak.

NG Afyon Oteli’nin bahçesindeki açılış konserini, şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’yla birlikte sahne alacak Çek solist Katerina Vackova’nın verecek.

Festival mekanlarından biri de Afyon’un arkeolojik değerlerinden Frig Vadisi. Burada arp sanatçısı Çağatay Akyol’un kurduğu Arpanatolia grubu sahne alacak. Panarp Projesi konser verecek.

Yazar söyleşileri, sanat sergileri

Festivalde, ‘Okul Söyleşileri’ başlıklı bir bölüm de var. Sınıflarda gerçekleşen söyleşilere bu yıl konuk olacak isimlerden bazıları fotoğraf sanatçıları Bülent Özgören Mehmet Ömür, Fethi İzan, reklamcı ve yönetmen Ferit Yantur, yazarlar Metin Celal, Artun Ünsal, Ahmet Büke, Yavuz Ekinci, Engin AKIN – Yazar, Yemek Kültürü Araştırmacısı, Eğitmen.

Festival sergilerle zenginleşecek

Beş fotoğraf sanatçısı Fethi İzan, Merih Akoğul, Mehmet Ömür, Bülent Özgören ve Ferit Yantur’un işlerinden oluşan karma sergi ve seramik sanatçısı ve Kütahya Porselen yönetim kurulu başkanı Sema Güral Sürmeli’nin bedensiz kadın ve erkek yüzlerinin formlarından oluşan ‘Maskesiz Yüzler‘ sergisi de NG Afyon’un lobisinde izleyicilerle buluşacak.

Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği’nin öncülüğünde yapılan, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülen festivalin programını sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz.