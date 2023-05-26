Bozdağ’dan aforizmalar: Pahalılık var, ekonomik kriz yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’de pahalılığın olduğunu kabul etti ancak “Ekonomik kriz yok” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. (AA)

Bozdağ, Şanlıurfa’yı ziyaretinde şöyle konuştu:

*Erdoğan’a oy verirseniz pazartesi ekonomi şöyle olacak, böyle olacak. Cuma günü yapın madem, o kadar eminsiniz iki gün öne çekin. Ekonomi akla takla olsun, vatandaş da sandığa gittiği zaman Kılıçdaroğlu’nu o zaman tercih edebilir. Niye pazartesiyi bekliyorsunuz? Niye salıyı bekliyorsunuz?

*Bu ekonomiyi akla takla edecek güçler ellerinde öyle imkan varsa öyle kudret varsa size destek mahiyetinde niye bunu cuma ve öncesi yapmıyor? Siz milleti tehdit ediyorsunuz, milleti korkutuyorsunuz. Türkiye’nin ekonomisine darbe vuruyorsunuz.

*Yalan söylüyor. Türkiye’nin ekonomisi, dıştan-içten gelen her türlü saldırıya karşı dirençli bir ekonomidir. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, Suriye’deki iç çatışmalar, Irak, Libya, etrafımız yangın yeri gibi dikkat edin. Bütün bunların içerisinde Türkiye’nin ekonomisi Allah’ın izniyle dimdik ayakta.

*Pahalılıklar, bazı sıkıntılarımız var ama ekonomik bir kriz yok bu ülkede, olmayacaktır. Çünkü bu ekonominin direncini bir dünya bozamadı, yalanlar, iftiraları bozamadı, ayın 28’inden sonra da bu iftiracıların hepsi hizaya geçecek.