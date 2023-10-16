Bozcaada festivalinde büyük ödül İsveçli yönetmene

10’uncu Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) Fethi Kayaalp Büyük Ödülü, İsveçli yönetmen Fredrik Gertten’in ‘Toplum Sözleşmesini Yırtmak’ filmine verildi.

Toplum Sözleşmesini Yırtmak

Bu yıl 100’ü aşkın ülkeden, 500’den fazla belgeselin başvurduğu festival dün akşam düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Ortak değerlerin yok edilmesi

13 filmin katıldığı ana yarışma kategorisinde büyük ödüle layık görülen ‘Toplum Sözleşmesini Yırtmak’, siyasal yozlaşmanın hakim olduğu devlet düzenine ışık tutuyor; doğal kaynakların metalaştırılma sömürüsünün küresel modelinin izini sürüyor ama aynı zamanda yolda bir umut da buluyor.

Jüri, filmi, toplumdaki ‘iyi yaşam’ kavramının yok edilmesine dikkat çektiği için ödüllendirdiğini belirtti: “Tüm filmler ayrı ayrı ekolojik kriz temasına odaklanıyor ancak bu film, tüm insanlığın paylaştığı ortak değerlerin nasıl yok edildiğini göstermesi, kapitalist sistemin aktörleri olan siyasetçiler, şirketlerin çoğu zaman verili aldığımız yasal sınırlar içinde kalarak, bazen de yasaları çiğneyerek ekolojik sömürüyü gerekçelendirdiğini göstermesi açısından etkileyici.”

İkincilik ‘Bekleyiş’in

İkincilik ödülü Madam Melpho Ödülü’nü ise Almanya yapımı ‘Bekleyiş’ kazandı.

Mansiyon ödülü Filipinler, Avustralya, ABD, Birleşik Krallık, Hong Kong ortak yapımı ‘Delikado’ya verildi.

Güçlü ve cesur kadınların hikayesi: Ekmek Teknesi

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü’nü ise Özbekistan yapımı ‘Aralkum’ kazandı.

Mansiyon ödülü Türkiyeli yönetmen Meryem Ateş ve Hakan Varankaya’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Ekmek Teknesi’ ve Kilian Armando Friedrich ve Tizian Stromp Zargari’un ‘Nükleer Göçebeler’ine verildi.

‘Ekmek Teknesi’nde Konya Beyşehir Çiftlik Köyü’nde iklim değişikliği, kuraklık, yanlış avlanma ve zorlu kış koşullarına rağmen balıkçılık yaprak ekmeklerini kazanan güçlü ve cesur kadınların hikayeleri anlatılıyor.