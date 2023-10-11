Bozcaada’da Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BİFED) başladı. 15 Ekim’e kadar sürecek festivalde toplam 50 film gösterilecek.

BIFED’de Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için bu yıl 13 film yarışıyor. Bu filmlerin konuları, iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, yerel halk mücadelelerinden yoksulluğa terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor.

13 filmin yarışacağı Ana Yarışma kategorisi dışında 10 film de ‘Gaia Öğrenci’ kategorisinde gösterilecek. Ayrıca ‘Panorama’ kuşağında da 21 film izleyiciyle buluşacak. Özel gösterim kuşağında da altı film var. 300’ü aşkın belgeselin başvurduğu ve uzun seçim sürecinin sonunda toplam 50 belgesel Bozcaada’da

ücretsiz olarak iki salonda gösterilecek.

Yerli-yabancı birçok yönetmen de gösterimler sonrasında belgesel severlerin sorularını yanıtlayacak. Çeşitli söyleşi ve atölyelerle festival daha da zenginleşecek.

Yarışma filmlerinin ikisi Türkiye’den

14 farklı ülkeden toplamda 13 filmin yarışacağı Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için Türkiye’den iki film finale kaldı. Oğuz Yenen’in tek başına yaşayan bir balıkçıyı anlattığı filmi ‘Formaldehyde’ ve Mert Gökalp’in yönetmenliğini üstlendiği Yunanistan’ın çeşitli adalarında geçen denizin çeşitliliğini dalgıçlar, balıkçı

tekneleriyle olan senelik gözlemlerini birleştirdiği belgeseli yer alıyor.

Öğrenci filmleri ödül için yarışacak

Öğrenci filmlerini desteklemek ve farklı bir yarışma alanı sağlamak için yalnızca öğrencilere açık Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak 10 filmin 5’i Türkiye’den.

Sayım Emrealp Hazar’ın Mersin’in Silifke ilçesinde yaşamlarını balıkçılıkla idame ettiren ailelerin yaşadığı maddi ve manevi zorlukları esas aldığı ‘Tuzlu Hayatlar’, fındık üretiminin zorlukları ve fındık meyvesinin karşılaştığı doğal felaketlere odaklanan Selim Uyar’ın ‘Fındık Balığı’, Merve Ateş ve Hakan Varankaya’nın yönetmenliğini üstlendiği iklim değişikliği, yanlış avlanma ve zorlu kış koşullarına rağmen Konya Beyşehir Çiftlik köyünde balıkçılık yapan kadınların hikayelerini ele alan ‘Ekmek Teknesi’ adlı filmler bu kategoride yarışacak.

Festivalin bu yılki açılış filmi Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın depremden sonra yeniden bir araya gelme sürecini anlatan ‘Anka Kuşu’ oldu.

‘Geri Döneceğiz’ adlı fotoğraf gösteriminde Berna Küpeli, Ulaş Beşoklar, Cevat Ezgin ve Gürcan Öztürk depremden sonraki ilk iki ayda deprem bölgesinde derledikleri belge görüntüleri izleyicilerle paylaşacak.

Fotoğraf: Petra Holzer

Festival yönetmeni Petra Holzer, BIFED’in yalnızca adada başlayıp beş günde biten bir festival olmadığının altını çizerek programa ilişkin şunları kaydetti:

“Festivalimiz aslında tüm yıla yayılan bir kültürel süreç ve dayanışma. BIFED yıl içinde farklı festival, STK, okul, çevre örgütleriyle işbirliği içinde. Festival filmlerimiz bugüne dek Kadıköy Belediyesi Sinematek-Sinema evi, Diyarbakır Ekolojik Film Günleri, Aliağa Çevre Platformu, Marmaris Eğitimsen, Gümüşlük Uluslararası Müzik Festivali, Karşı Sanat, Antalya TTB, Film Kooperatifi, Feshane ‘Ortadan Başlamak’ sergisi gibi farklı oluşum ve coğrafyalarda gösterildi. BIFED filmleri bu ortamlarda hiçbir maddi karşılık olmadan gösterildi ve gösterilecek. Festival gösterimleri gibi tüm bu gösterimler de ücretsiz izleniyor. Almanya (Berlin) ve Yunanistan (Limni) gösterimleri oluşmakta. BIFED Rioja bu yıl Haziran ayında İspanya La Rioja bölgesi, Logrono kentinde yapıldı.”

Kendi kültürünü eleştiren filmler

Festival Koordinatörü Ethem Özgüven programı nasıl oluşturduklarına dair şunları söyledi:

“Gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkelerden Britanya’nın neredeyse tüm karbon salımı tedbirlerinden vazgeçtiğini ya da ertelediği, Norveç’in hiç ihtiyacı olmasa da Britanya büyüklüğünde bir deniz alanında petrol ve maden aramaya başladığını ve ABD’nin sınırına yığılan potansiyel mültecileri durdurmak için sınırlarına binlerce ordu mensubu yığdığını görüyoruz. Avrupa’nın çöpü Afrika’da. Bunlar ‘gelişmiş ülkeler.’ Nesi gelişmiş derseniz zulüm ve sömürü yetenekleri demek gerekiyor. Bu nedenle uluslararası seçkimizdeki filmler üçüncü dünyada bu gelişmiş ülke yönetmenlerinin çektiği turistik filmlerden değil, kendi kültürünü eleştiren filmlerden oluşuyor.”

Festival süresince çeşitli etkinlikler de olacak

Festival boyunca etkinlikler, atölyeler ve söyleşiler yapılacak. Tüm gösterim, söyleşi ve atölyeler ücretsiz. Festivale dair bilgiler hem sosyal medyadan, hem de festivalin internet sitesi üzerinden takip edilebilir.