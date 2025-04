Boyner Grup'un 8 Mart kampanyası: Seyirci kalmıyoruz, vazgeçmiyoruz

15 yıldır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hayata geçirdiği kampanyalarla toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken Boyner Grup, bu yıl da ses getiren bir kampanyaya imza attı. ‘Kadına şiddeti görmezden gelmiyoruz, adalet için vazgeçmiyoruz’ sloganıyla hazırlanan üç filmde Boyner Grup, Türkiye’de sayısı her geçen gün artan kadına şiddet vakalarına yer verdi.

‘Takipsizlik Kararı’ ve ‘Küçüğün Rızası’ ve ‘Camdan Düşen Kız’ isimleriyle yayına giren, dizi fragmanı konseptinde çekilen filmler, seçilen başlıklarla kadın ve kız çocuklarını odağına alıyor. Ayrıca yine son günlerde televizyon ekranlarına yansıyan dizilerdeki kadın meseleleri üzerinden oluşan gündeme de kritik bir eleştiri getiriyor.

‘Farkındalık yaratmayı sorumluluk olarak görüyoruz‘

Boyner Grup Yönetim Kurulu üyesi Ümit Boyner şunları söyledi: “Sadece son bir yılda, 2023’te, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) raporuna göre 315 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 248 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Günde neredeyse iki kadının öldürüldüğü, sayısını tam olarak raporlayamadığımız, Türkiye’nin her yerinde, her gün ve her saat yaşanan kadına şiddete seyirci kalmıyoruz.”

2009’dan bu yana her 8 Mart’ta Türkiye’de kadınların maruz kaldığı sorunları yüksek sesle dile getiren kampanyalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Ümit Boyner şöyle devam etti:

“Boyner Grup’un DNA’sında eşitlik var ancak şunu unutmayalım ki toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini sadece kendi kapımızın önünü süpürerek halledemeyiz. Bu yüzden biz eşitlik için farkındalık sağlamayı sorumluluk olarak görüyoruz. Tam da bu yüzden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kadına ve çocuğa şiddeti daha önce bakılmayan bir pencereden göstermek istedik. Kadına şiddet her yerde, her alanda, her koşulda, evde, sokakta, iş yerinde. Oysa biz, kadın ve erkeğin insan haklarında, hukukun önünde, eğitim ve iş yaşamında eşit olduğu bir Türkiye’nin hayalini kuruyoruz. Kadına şiddeti görmezden gelmiyoruz, adalet için vazgeçmiyoruz. Çünkü biz sadece izlemeye devam ettiğimiz takdirde, bu film bu şekilde devam edecek.”

Boyner Grup 8 Mart kampanyası, ulusal televizyon kanalları, dijital ve açık hava mecralarıyla farkındalığın artırılması için topluma ulaştırılacak.