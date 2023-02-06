BOTAŞ, deprem sonrası Kahramanmaraş ve Hatay’a doğalgaz akışını durdurdu

BOTAŞ, sabaha karşı meydana gelen deprem sonrası Hatay ve Kahramanmaraş il merkezleri ve üç ilçeye tedbir amaçlı doğalgaz akışının durdurulduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BOTAŞ’tan yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilerek, “Hatay il merkezi ile Kırıkhan ilçesi, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı ilçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur” denildi.

Açıklamada ayrıca, ham petrol boru hatlarında yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasarın da tespit edilmediği ifade edildi.

Deprem sonrası Kahramanmaraş’ta doğalgaz kaynaklı bir yangın çıkmıştı.