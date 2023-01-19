Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas, artık şantiyede de çalışıyor

Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas’ın, şantiyede yeni marifetlerini sergilediği bir videoyu paylaşıldı.

Mühendislik ve robot tasarım şirketi Boston Dynamics, yeni yayımladığı videoda, 2013’te tasarlamaya başladığı Atlas‘ın performansını şantiyede ölçüyor.

İki eli iki ayağı olan Atlas, alet çantasını yerde unuttuğunu fark eden bir şantiye çalışanına yardım ediyor. Verilen komutla çantayı bulup yerden alıyor, asma kata ulaşıyor ve ustaya çantayı atıyor.

Görüntüler, bu video için özel tasarlanmış bir şantiyeden. Atlas’ın gerçek bir inşaatta insanlarla birlikte ne zaman işbaşı yapacağı henüz belli değil ancak bu süre çok da uzun olacak gibi görünmüyor.

The Verge’de yer alan haberde, Boston Dynamics’in Atlas ekibi lideri Scott Kuindersma, ‘videoyu Atlas’ın ne kadar ilerleme kaydettiğini göstermek için çektiklerini’ söylüyor: “Atlas’ın yalnızca nasıl hareket edeceğini düşünmüyoruz. Çevresindeki nesneleri algılayıp onlarla etkileşime geçmesine de kafa yoruyoruz.”



