Borsadan dört ayda 1,4 milyon kişi gitti

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436’ya geriledi.

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Son günlerde rekor üzerine rekor kırsa da Borsa İstanbul’dan çıkan yatırımcı sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Bloomberg HT’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden aktardığına göre 9 Şubat itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436.

Verilere göre bu sayı Aralık 2023’te 7 milyon 243 bin 334 kişiydi.

Yatırımcı sayısının en çok olduğu dönem 8 milyon 573 bin 476’yla Ekim 2023’tü.

Böylelikle borsadaki yatırımcı sayısı yaklaşık dört ayda 1 milyon 373 bin 40 kişi azaldı.