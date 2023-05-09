Borsadan çıkanlar ‘yastık altı’na gitmiş

Seçim belirsizliği nedeniyle döviz tevdiat hesaplarıyla hisse senedinden çıkan tasarruf sahiplerinin bir kısmı, fiziki altın ve dövizle ‘yastık altı’na çekildi.

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Seçime beş gün kaldı. Ancak ikinci tur ihtimaliyle birlikte belirsizlikler de devam ediyor. Bu durum yatırımcıların finansal hareketlerine de yansıdı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre yurt içi yerleşiklerin nisanda finansal varlık dağılımında TL mevduat hesabı, yüzde 36’lık pay ile ilk sırada bulunuyor. Döviz tevdiat hesapları yüzde 22,8, hisse senedi ise yüzde 9,9 seviyesinde. Yıl sonuna göre değişime bakıldığında kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) da içinde bulunduğu TL mevduat hesapları 3,8 puan artarken DTH 2,1 puan, hisse senedi yatırımı ise 2,8 puan azaldı.

DTH ve hisse senedi yatırımındaki kayıp KKM dahil TL mevduattaki artıştan fazla.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan uzmanlar, belirsizlik ve endişeler nedeniyle özellikle bireysel yatırımcıların döviz ve altın tasarruflarıyla yastık altına çekildiğini söyledi.