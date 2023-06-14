Borsadaki üç şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul’da üç şirket hisselerini geri aldı.
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.
Piyasaların ‘sevdiği’ bir isim olan Mehmet Şimşek’in kabineye girmesiyle yükselen borsada dün düşüş görülmüştü. Uzmanlar, borsada artık ekonomi yönetiminin adımlarının beklendiğini söylemişti.
Şirketlerin geri alım hamleleriyse devam ediyor.
Investing’in aktardığına göre dün borsada üç şirket hisselerini geri aldı:
- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Özderici Gayrimenkul (OZGYO)