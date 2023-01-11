Borsada ‘yukarı adım kuralı’ uygulanacak

Borsa İstanbul, gün içerisinde devre kesici sisteminin çalıştığı ve açığa satış yapılabilen hisselerde, gün sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını bildirdi.

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Borsada günlerdir dalgalı bir seyir görülüyor. Dün günün ilk yarısında yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 4.987,99 puandan tamamladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) tarafından Borsa İstanbul’la ilgili yapılan basın açıklamasında sermaye piyasasının güven ve istikrarını bozacak eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı açıklanmıştı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, pay piyasasının işleyişine ilişkin değişiklikler duyuruldu.

Açıklamada, “Gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacaktır” denildi.

Değişiklikle beraber Pay Piyasası Prosedürü’nün güncellenerek Borsa İstanbul internet sayfasına eklendiği belirtilen açıklamada, yapılan düzenlemelerin bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Borsa İstanbul’da halen sadece BIST 50 endeksine dahil hisselerde açığa satış işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Pay piyasalarında devre kesici sistemi, ilgili payda aşırı değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Açığa satış ve yukarı adım

Açığa satış (short selling), bir yatırımcının işlem esnasında sahip olmadığı bir varlığı, bu varlığın değerinde düşüş beklentisiyle satmasına deniyor. Söz konusu varlık vadesi gelince teslim ediliyor, varlığın iki işlem arasındaki değer farkıyla kar veya zarar ediliyor.

Yukarı adım ise açığa satışta uygulanan kurallardan biri. Bunda hissenin son fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse açığa satış son fiyat seviyesinden yapılabiliyor. Yukarı adım kuralı, açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir önlem olarak kullanılıyor.